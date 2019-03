«Mein Kind hat Angst, über die Strasse zu gehen»

«Es ist unter aller Sau und absolut rücksichtslos», beschwert sich ein 28-jähriger Bewohner von Herisau. In den Kommentaren zu einem Facebook-Beitrag in einer lokalen Gemeinschaftsseite lässt er, neben vielen anderen Herisauern, seinem Ärger freien Lauf. In der Diskussion geht es um Autos, die laut Aussagen der Bewohner sowohl am Tag wie auch in der Nacht mit viel Lärm und hoher Geschwindigkeit durch die Bahnhofstrasse fahren. Der 28-Jährige vermutet, dass es drei bis vier verschiedene Fahrer sind, die selbst auch in Herisau wohnen.

Der ursprüngliche Post und Aufhänger der Diskussion stammt von einer 31-Jährigen. «Mein Vater wurde in der Bahnhofstrasse fast angefahren. Er wollte den Fussgängerstreifen überqueren und eines dieser Autos kam angerast», sagt sie gegenüber 20 Minuten.

Kinder durch Lärm aus dem Schlaf gerissen

Viele machen sich auch um ihre Kinder Sorgen. Eine 42-jährige Frau sagt: «Meine Kinder wurden vom Autolärm immer wieder aus dem Schlaf gerissen.» Ein Familienvater doppelt nach: «Ich habe einen Sohn, der von den Autos sehr verängstigt ist. Er möchte gar nicht mehr in der Nähe der Strasse laufen oder sie überqueren.»

Die Klagenden fordern, dass die Polizei vor Ort schärfere Kontrollen macht und die Konfliktauslöser aus dem Verkehr zieht. «Blitzer nützen nichts. Sobald der Kasten wieder weg ist, werden die Rowdys gleich weiter machen», sagt einer der Bewohner.

Konkrete Fälle der Polizei melden

Der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ist die Thematik bisher unbekannt. «Wir haben das selbe Ziel wie die Bevölkerung. Wir möchten nicht, dass es zu Unfällen kommt», so ein Sprecher. Deshalb solle man konkrete Vorfälle direkt bei der Polizei melden. Nur so könne die Polizei aktiv werden und etwas dagegen unternehmen.

Massnahmen wie Blitzer und Kontrollen seien relativ schnell umsetzbar, trotzdem brauche es zuerst eine genaue Planung.

(mwa)