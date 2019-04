Erkennen Sie, welche dieser Pistolen echt ist?

Es waren filmreife Szenen, die sich kürzlich mitten in der Stadt St. Gallen abspielten. Mindestens sieben Polizisten haben einen Mann umkreist. Er soll einen anderen Mann mit einer Waffe bedroht haben. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Gasdruckwaffe handelte. Diese war äusserlich aber nicht von einer echten Waffe zu unterscheiden.

Auf Facebook veröffentlicht Stadtpolizist Thomas Christen in Anlehnung an diesen Fall am Dienstag ein Foto mit sechs Pistolen. Nur eine davon ist echt. (Auflösung in der Bildstrecke)

