Connyland-Attraktion raucht mehr, als sie sollte

«Es hat plötzlich schlimm gerochen und dann hat man die Rauchwolke gesehen», schildert Leser-Reporter T. K.* Gegen 17 Uhr sei im Connyland in Lipperswil TG Rauch ausgebrochen. Schnell sei ihm klar gewesen, dass dieser aus der Attraktion «Mammut-Tree» stammt. Eine Seilbahn, die von der ehemaligen Delfinlagune durch den Baum zum Parkplatz und wieder zurück führt, ist im Inneren mit Special-Effects ausgestattet. So werde im Baum Feuer, Wind und Regen imitiert.

Auch weitere Leser-Reporter konnten den Rauch aus nächster Nähe beobachten: «Es war schon ein ungutes Gefühl. Es sah so aus, als wäre der Baumstamm komplett ausser Kontrolle», so T. A.* Sie sei schockiert gewesen, als sie die grossen Rauchschwaden gesehen habe. Doch nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Tieren brach Panik aus: «Die Papageien waren total am Durchdrehen und lärmten wie verrückt», so A.

Keine Meldung bei der Polizei

Bei der Kantonspolizei Thurgau ging indes keine Meldung ein. Wie es auf Anfrage beim Connyland heisst, sei eine Rauchmaschine im Inneren der Aktion «massivst» defekt. Laut dem Geschäftsleiter gab es keine Verletzten: «Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Besucher. Die defekte Maschine wird ausgetauscht und bereits morgen wird die Bahn wieder fahren», sagt Gergey Rüegg.

