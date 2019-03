Rehböcke auf Autobahn von Polizei geschossen

Am Freitag kurz nach 8 Uhr gingen bei der Polizei Meldungen ein, dass Wildtiere auf der Autobahn A13 zwischen Haag und Sennwald herumirren würden. «Die Polizei versuchte erst, die Tiere von der Autobahn zu verjagen», berichtete Vaterland.li am Freitagmorgen. Doch leider ohne Erfolg. «Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurden die Tiere von Polizisten geschossen», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei. Polizisten würden in der Ausbildung von Wildhütern darin ausgebildet, Wildtiere korrekt zu erlegen. Dass Polizisten Tiere schiessen, komme selten vor.

Vor dem Abschuss wurde die Autobahn gesperrt. Die Polizei hatte dazu künstlich einen Stau gebildet. «Grosse Tiere werden auf der Autobahn zum Sicherheitsproblem, da ein Zusammenprall bei hoher Geschwindigkeit zu Unfällen mit Verletzungsgefahr führen kann», sagt Schneider. Er habe selber schon übel zugerichtete Autos nach Wildunfällen gesehen. Diese könnten nicht nur für Tiere, sondern auch für die Lenker böse ausgehen. Bei den hohen Geschwindigkeiten, die auf Autobahnen gefahren würden, sei die Verletzungsgefahr erhöht.

Steinbock auf Autobahn

Wie die Tiere auf die Autobahn gelangen konnten, ist unbekannt. Es wird vermutet, dass sie über eine Zu- oder Abfahrt der Autobahn auf die A13 gelangt waren, da die Rehböcke kurz nach der Einfahrt Haag angetroffen wurden.

Dass sich Wildtiere auf die Autobahn verirren, kommt nicht oft vor. Wenige Kilometer weiter nördlich geriet im Dezember 2018 ein Steinbock auf die Autobahn A13 bei Oberriet.

Ein Steinbock treibt sich im Rheintal herum

Gleich zweimal gelangte der Steinbock damals auf die Autobahn, konnte aber wieder vertrieben werden. Später wurde er gesehen, wie er sich entlang der Bahnlinie bewegte. In der Folge wurde die SBB über das Tier in Gleisnähe informiert.

Das Tier wurde später mehrmals in der Nähe der Autobahn gesichtet, wie dieses Video zeigt:



Video: Leser-Reporter

(jeb)