«Ich hoffe, dass dich die Bilder wachrütteln und du deinen Hund in Zukunft an die Leine nimmst», schreibt Corina Marti sauer. In ihrem Facebook-Eintrag finden sich zwei Bilder, auf denen ein totes Rehbaby zu sehen ist. Dieses habe sie kürzlich beim Wiezikerwald in Sirnach TG gefunden, als sie ihre Eltern besuchte: «Wir sassen im Garten, als wir plötzlich ein Rehkitz laut schreien hörten», sagt sie gegenüber den «Wiler Nachrichten».

Die Familie konnte das Tier zuerst nicht ausfindig machen. Stattdessen sahen sie einen Hundehalter, der überstürzt seinen unangeleinten Hund packte und wenig später davonfuhr. «Da im Moment der Mais so hoch steht, konnten wir das Auto nicht sehen», so Marti. Deshalb sei die Familie schliesslich hingelaufen. Auf dem Platz, wo vorher das Auto stand, lag ein totes Rehkitz. Marti ist sich sicher: Der Hund hat das Reh gejagt und schliesslich getötet.

Halter leinen Hunde im Wald ab

Daraufhin habe die Familie den Wildhüter kontaktiert. Dieser konnte aber nur noch den Tod des Rehs feststellen. Marti ist der Überzeugung, dass der Autofahrer für den Tod des Tieres verantwortlich ist. Sie ist sicher, dass die Situation hätte vermieden werden können, wenn der Hund an der Leine gewesen wäre. Zudem soll das Rehkitz noch gelebt haben, als der Hundehalter abfuhr. «Es hat laut nach seiner Mutter gerufen. Die Schreie gingen einem durch Mark und Bein.»

Wie Marti sagt, ist es nicht das erste Mal, dass die Hundehalter ihre Vierbeiner in diesem Waldstück frei herum laufen lassen. Die Ostschweizerin kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Es sei schliesslich bekannt, dass sich momentan viele Rehkitze im hohen Gras tummelten. Marti hofft, dass andere Hundehalter aus diesem grausamen Ereignis lernen und durch die Fotos auf Facebook aufgeschreckt werden.

(mwa)