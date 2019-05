Rehkitze purzeln nach Geburt Böschung hinunter

Eine Passantin meldete am Dienstag um 14 Uhr, dass an der Beckenhaldenstrasse in St. Gallen ein Rehkitz auf dem Waldweg liege. Dieses war erst vor wenigen Stunden zur Welt gekommen und eine Böschung hinunter gepurzelt. Wegen des Gefälls blieb das Kitz von seiner Mutter getrennt, schreibt die Stadtpolizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Als die Polizisten das Kitz aufheben wollten, raschelte es in der Böschung und ein zweites Kitz purzelte den Hang hinunter. Die Mutter rief nach den beiden, konnte aber nicht zu ihnen gelangen.

Ebenso waren die Kitze noch zu schwach auf den Beinen, als dass sie zurück gelangen konnten. Durch die Stadtpolizei St.Gallen wurden die beiden aufgenommen und oberhalb der Böschung abgelegt. Nach kurzer Zeit ging die Rehmutter auf ihre Jungen zu und führte sie in den Wald.

Nicht anfassen



Sollten Rehkitzen aufgefunden werden, bittet die Stadtpolizei St.Gallen, diese nicht anzufassen und die Polizei oder den Wildhüter zu informieren. Werden die Jungtiere ohne entsprechende Handschuhe angefasst, könnten sie wegen des fremden Geruchs von der Mutter verstossen werden.

(taw)