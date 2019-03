60-Meter-Funken soll Weltrekord bringen

Zum 40-Jahr-Jubiläum liess sich die Hofstalder Funkenzunft in Lustenau (A) etwas Spezielles einfallen. Sie will mit ihrem Funken einen Weltrekord erreichen. Bislang liegt der Weltrekord für das höchste Feuer bei 47 Meter. Der Lustenauer Funken ist um einiges höher: 58,6 Meter soll er messen – so hoch wie der Kirchturm der Pfarrkirche St. Peter und Paul, des höchsten Gebäudes der Gemeinde am Rhein. Damit der Funken nicht umfällt, wird er mit Stahlseilen gesichert. Die einzelnen Baumstämme werden mit 50 Zentimeter langen Metallstiften zusammengehalten. Am Boden wurde extra ein Fundament errichtet.

Die bisherigen Rekordhalter, die norwegische Hafenstadt Alesund, will wohl auf Nummer sicher gehen, dass sie ihren Rekord nicht ungerechtfertigt abgeben müssen. Jedenfalls ist am Freitag bereits eine Delegation aus Norwegen in Lustenau eingetroffen.

Am Samstag (16. März 2019) wird der Funken um 20 Uhr in Brand gesteckt. Zuvor, um 16 Uhr, erfolgt die offizielle Messung des Funkens. Zum Spektakel am Samstagabend werden rund 10'000 Zuschauer erwartet.

Kritik wegen CO2

Im Vorfeld gab es Kritik von Umweltschützern. Die 100 Tonnen Holz, die durch den Funken verbrannt werden sollen, würden zu hohe Mengen an Feinstaub und CO2 freisetzen, so der Vorwurf. Laut Vol.at wurde deswegen sogar eine Anzeige gegen den Bürgermeister eingereicht. Doch ohne Wirkung. Der Funken wird, sofern nicht noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, am Samstag abgebrannt.

Lange Tradition

Funken haben in vielen Teilen der alpinen Region Tradition. Den Ursprung haben die Funkenfeuer im heidnischen Brauchtum. Ziel war es, den Winter zu vertreiben. Der Brauch wird nach wie vor in vielen Dörfern und Städten gepflegt. Meist thront oben am Funken der sogenannte Böögg, eine Figur, die in der Regel mit Knallkörpern gefüllt ist, die beim Abbrennen explodieren.

Der Böögg in Lustenau ist eine Hexe. Auch diese wird dieses Jahr etwas grösser ausfallen. Sie soll fünf Meter hoch sein. Normalerweise sei sie etwa vier Meter hoch. Bleibt nur zu hoffen, dass die Hexe keine Höhenangst hat, wenn sie bald auf fast 60 Metern Höhe auf dem Gipfel des Funken steht.

