Rentnerin sahnt im Casino 100'000 Franken ab

Eine Rentnerin versüsste sich den Wochenstart mit einem ziemlich hohen Gewinn im Casino in St. Gallen. Die Frau verbrachte am Montagnachmittag mehrere Stunden dort, wie es in einer Mitteilung des Casinos heisst.

Als sie am Glückspielautomaten «Star Time 5000» ihr Glück versuchte, zeigte der Zufallsgenerator plötzlich drei Sterne an. Diese Kombination bescherte der Gewinnerin die stattliche Summe von 100‘000 Franken.

Die Rentnerin nahm mit grosser Freude die Gratulationen der anderen Casinogäste sowie den Gewinn entgegen. Mit einem Teil des Geldes werde sie sich nun eine Drei-Tages-Reise gönnen und den Rest auf ihr Sparkonto einzahlen, teilte sie dem Casinopersonal mit.

(taw)