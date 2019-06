RhB-Lokführer filmt, wie er geblitzt wird

«Knapp 90 km/h und das in einer 50er-Zone. Achtung... und Foti», kommentiert der Lokführer sein eigenes Video. Es zeigt, wie er in Schiers GR einen Blitzkasten auf der parallel verlaufenden Strasse auslöst.

Das Video kursiert derzeit auf Social Media und löst zahlreiche Reaktionen aus. «Wie sicher ist Bahnfahren noch bei so einer Unachtsamkeit des Lokführers», fragt sich ein Leser-Reporter. Auch auf Facebook wird das Video rege kommentiert und geteilt.

Busse muss nicht bezahlt werden

Wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Graubünden heisst, stand an dieser Örtlichkeit zwischen dem 2. und 14. Mai 2019 eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Es handelt sich um eine Nebenstrasse mit Geschwindigkeitsbeschränkung 50 km/h innerorts.

«Bei diesem Gerätetyp ist es nicht möglich, ihn so einzustellen, dass Züge nicht erfasst werden», sagt Kapo-Sprecher Roman Rüegg. Der Messort habe keine andere Platzierung des Gerätes zugelassen. «Während der Zeit, in der die Anlage dort aufgestellt war, wurden täglich mehrere Züge erfasst», so Rüegg. Diese wiesen jeweils Geschwindigkeiten über 70 km/h auf. Eine Busse gibt es für das Geblitztwerden nicht.

Ob das Filmen während der Fahrt für den Lokführer Konsequenzen hat, kann die Polizei nicht sagen, weil die Polizei in diesem Fall nicht die zuständige Aufssichtsbehörde ist. Über Konsequenzen müsste laut Rüegg das Bundesamt für Verkehr (BAV) entscheiden.

Kein Sicherheitsproblem

Die Rhätische Bahn (RhB) hat ebenfalls Kenntnis vom Video, wie es auf Anfrage heisst. «Der Lokführer hatte das Video mit wenigen Freunden geteilt und wurde selbst davon überrascht, wie schnell und wie breit es immer weiter geteilt wurde», so Yvonne Dünser, Sprecherin der RhB. Sein Vorgesetzter habe es auch erhalten und mit ihm darüber gesprochen.

«Die Sicherheit der Zugfahrt war nicht beeinträchtigt», so die Sprecherin. Bei konstanter freier Fahrt und übersichtlicher Streckenführung könne der Lokführer seine sicherheitsrelevante Funktion auch wahrnehmen, wenn er die Bedienelemente des Triebfahrzeugs nicht ständig festhalte oder andere Gegenstände in der Hand halte. «Das Handy ist ja auch Arbeitsgerät und wird in ähnlichen Situationen auch zur Hand genommen, wenn beispielsweise mit der Leitstelle kommuniziert wird.»

Dieses Vorkommnis werde aber zum Anlass genommen, um generell die Belegschaft wieder einmal darauf aufmerksam zu machen, dass ein bewusster Umgang mit den neuen Medien angebracht sei und dass auch im kleinen, privaten Kreis verschickte Videos und Nachrichten plötzlich eine sehr grosse Verbreitung und Aufmerksamkeit erlangen könnten.

(taw)