Rinderherde stürmt auf Autobahn

Sie traute ihren Augen kaum, als sie am Montagabend auf der A53 von Schmerikon SG her in Richtung Reichenburg SZ fuhr und auf der Fahrbahn nebenan eine Rinderherde davonrennen sah. «Zuerst sah ich nur die Kühe und dann den Bauern, der seinen Tieren hinterherrannte», so die Leser-Reporterin.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte einen Einsatz. «Etwa zehn Rinder haben den Wildzaun überwunden, sind über die Böschung hinunter und dann auf die Autobahn gerannt», so ein Polizeisprecher.

Keine Unfälle, keine Verletzten

Zusammen mit dem Bauern sei es den Einsatzkräften daraufhin gelungen, die Herde wieder zurück auf die Weide zu drängen. Verletzt wurde dabei niemand, es kam auch nicht zu Unfällen. «Die Autofahrer konnten rechtzeitig anhalten», bestätigt auch die Leser-Reporterin.

Gemäss der Kantonspolizei St. Gallen kommt es immer mal wieder vor, dass einzelne Tiere auf die Fahrbahn ausbüxen. «Dass es aber gleich eine ganze Herde auf die Strasse schafft, ist sehr ungewöhnlich», so der Sprecher.

(rab)