Rollstuhlfahrer aus Bachbett geborgen

Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt am Samstag nach 15 Uhr von Angehörigen einen Notruf, da beim Lukasmühleweg in St. Gallen ihr Bruder mit seinem Rollstuhl in das Bachbett der Steinach gefahren sei. Nach kurzer Suche konnte die alarmierte Patrouille den 61-jährigen Mann in seinem Elektrorollstuhl sitzend im dreissig bis fünfzig Zentimeter tiefen Wasser finden. Glücklicherweise war der Rollstuhl nach der Fahrt über die abfallende Böschung auf den Rädern zum Stillstand gekommen.

Mit seinem Handy konnte der Verunfallte seine Angehörigen zuvor avisieren, die dann die Stadtpolizei alarmierten. Zur Bergung des Mannes wurde die Berufsfeuerwehr St. Gallen beigezogen. Obwohl keine Verletzungen feststellbar waren, wurde der Verunglückte durch die Rettung St. Gallen zur Kontrolle ins Kantonsspital St.Gallen gebracht.

(taw)