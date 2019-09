Model Sandra nimmt an RTL-Datingshow teil

«Take me out» ist eine deutsche Datingshow, bei der 30 Single-Frauen einen potenziellen Partner kennen lernen. Über mehrere Runden versucht ein Mann, die Kandidatinnen von sich zu überzeugen. Gelingt ihm das nicht, kann sich jede Frau individuell mittels Buzzer aus der Runde nehmen. Bleiben am Schluss mehrere Damen übrig, darf der männliche Kandidat eine Frage stellen, aufgrund derer er sich schliesslich für jemanden entscheiden kann. Seine Herzdame darf er dann auf ein Luxusdate ausführen. Moderiert wird die Show, die am 28. September beginnt, von Comedian Ralf Schmitz, der während der Show seine Verkupplungsqualitäten unter Beweis stellt.

Umfrage Würden Sie an einer Datingshow teilnehmen? Klar, wäre sicher lustig.

Nein, das ist überhaupt nichts für mich.

Wenn ich lange single bleibe, wäre es durchaus eine Option.

Vielleicht bei Bachelor/Bachelorette.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Ostschweizer Besetzung

Teilnehmen wird an dem Datingformat nun auch Sandra Meier aus Rorschach, die hobbymässig modelt. «Ich habe die Sendung früher schon gern geschaut und fand das Format immer schon witzig», erzählt die 23-Jährige. Anstatt immer nur zu kommentieren, was sie an der Stelle der Frauen machen würde, hätten ihre Freundinnen ihr dazu geraten, selbst mitzumachen.

Wieso sie noch single ist, wisse sie selber nicht so genau. «Meine Mutter meint immer, ich hätte zu hohe Ansprüche. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich meine Prioritäten anders gesetzt habe und keine Zeit für einen Partner hatte.» Mittlerweile würde sie es allerdings schön finden, nach einem anstrengenden Tag mit jemandem entspannen zu können.

Eine einzigartige Erfahrung

Für sie sei vor allem die Erfahrung im Vordergrund gestanden. Schliesslich sei es nicht alltäglich, im Fernsehen zu sein. Die Rorschacherin schätze vor allem die Leute, die sie während den Dreharbeiten kennen lernen durfte. «Die Show startete mit 30 Frauen. Alle sind charakterlich komplett unterschiedlich, trotzdem haben wir uns auf Anhieb gut verstanden. Mit vielen habe ich heute noch Kontakt.» Zudem sei Ralf Schmitz hinter der Kamera genauso witzig und schlagfertig wie in der Sendung. Auf jeden Fall erhoffe sie sich zudem, so mehr Aufmerksamkeit für ihre Modelkarriere zu erregen. «Rund 2,5 Millionen Zuschauer sind sicher eine super Plattform.» Wie es in ihrer Karriere weitergeht, sei aber nicht davon abhängig. «Keine der Frauen ging mit der reinen Absicht an die Show, ihren Traummann zu finden. Falls man jemanden kennen lernt, ist das lediglich ein Bonus», erzählt Meier weiter.

Ob sie sich vorstellen könnte, die nächste Bachelorette zu werden? Ausgeschlossen sei es sicher nicht. Sie habe sich schon oft überlegt, bei solchen Formaten teilzunehmen. «Ich schätze jedoch die Anonymität, die man in einer Show wie «Take me out» geniesst». Aber: «Ich sage niemals nie.»

(del)