SBB wirft Zuggäste raus, um Verspätung aufzuholen

«Wir Wiler sind offenbar keine Fahrgäste sondern lästige Drittklasspassagiere, die gefälligst froh sein sollen, irgendwann doch noch mitfahren zu dürfen», ärgert sich ein User in einer lokalen Facebook-Gruppe. Dabei bezieht er sich auf einen Vorfall, der sich vergangenen Mittwochnachmittag (29.05.2019) ereignete.

Mehrere Reisende waren im Intercity von Zürich nach St. Gallen unterwegs, als sie kurzfristig erfuhren, dass der Bahnhof Wil wegen einer Verspätung nicht befahren werden kann. So sollen die Fahrgäste, die nach Wil wollten, in Winterthur «aus dem Zug geworfen» worden sein. Der betroffene Passagier erntete für die geteilte Erfahrung einiges an Zuspruch. «Typisch SBB halt» und weiter ähnliche Bemerkungen stehen unter dem Posting in den Kommentaren. «Darf die SBB denn so etwas machen und einfach eine Haltestelle streichen und die Passagiere 'usserüere'?», fragt eine andere Userin.

Türstörung brachte rund 15 Minuten Verzögerung

Auf Anfrage des «St. Galler Tagblatts» bestätigen die SBB den Vorfall. In Zürich Oerlikon sei es beim betreffenden Zug zu einer Türstörung gekommen, weshalb sich die Abfahrt um 15 Minuten verzögerte. «Aus betrieblichen Gründen entschied darum die Betriebszentrale, diese Verspätung bis St.Gallen wieder aufzuholen», wird Mediensprecher Daniel Pallecchi zitiert.

Grund dafür war, dass der Zug ab dem Endbahnhof St. Gallen direkt wieder in Richtung Lausanne verkehrte. Hätten man die Verspätung nicht aufgeholt, hätten mehrere tausend Passagiere zwischen St.Gallen und Lausanne Verspätungen erlitten und ihre Anschlüsse verpasst. Um den vielen Menschen diese Verspätung zu ersparen, entschied man sich, auf den Halt in Wil zu verzichten.

Nicht der erste Vorfall

Mit dem Zug wären die Reisenden trotz Verspätung um 17.40 Uhr in Wil angekommen. Der Nächstmögliche hätte um 17.55 Uhr gehalten. Doch auch daraus wurde nichts: «Zum Dank durften wir dann auch noch den halb leeren St.Galler Sprinter ohne uns losfahren sehen», so der Facebook-User.

Es ist nicht das erste Mal, dass die SBB Passagiere zum Aussteigen auffordert. Denn nicht nur Verspätungen, sondern auch eine maximal Auslaustung des Zuges kann zu einer solchen Massnahme führen. Erst vor wenigen Tagen mussten mehrere Personen den Intercity von Biel nach Zürich in Olten verlassen. Laut der SBB ist dies vor allem eine Sicherheitsmassnahme: «Ist der Zug überfüllt, kann eine sichere Evakuierung, etwa in einem Brandfall, nicht gewährleistet werden. Die Sicherheit der Fahrgäste geht in diesem Fall vor», sagte damals Mediensprecher Jürg Grob.

