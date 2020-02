SVP-Frau zielt mit Gewehr auf potenzielle Wähler

«Zielorientiert auch im Grossen Rat» steht auf dem Wahlplakat von Cornelia Büchi. Zu sehen ist die SVP-Frau mit dem Gewehr im Anschlag. Auf einer weiteren Variante hält Büchi die Waffe vor dem Körper.

Sie rührt damit für sich die Werbetrommel für die Kantonsratswahlen im Thurgau vom 15. März. Sie habe damit für «ein bisschen Abwechslung in der Wahlwerbung» sorgen und zeigen wollen, dass sie nicht nur im Schiesssport engagiert sei, schreibt Büchi auf Facebook.

Geschmacklos findet das Wahlplakat Michael S. Vökt, der seinen Unmut auf Twitter kundtut.



Werte @svptg Das finde ich sogar als Sportschütze geschmacklos. Bei guten Wahlplakaten ist die Dame nicht sehr treffsicher - um das Wording mal so zu übernehmen. 😉 #CorneliaBüchi pic.twitter.com/q6eXyurgQ5

Noch einen Schritt weiter geht ein anderer Twitter-User. Til Morrow meint, dass Büchi mit ihrem Plakat die «AfD (Alternative für Deutschland, Anmerkung Redaktion) mal eben in Programmatik und Bildsprache rechts überholt» habe.

Und in der Schweiz präsentiert sich Cornelia Büchi der @SVPtg mit der Waffe in der Hand auf Wahlplakaten. Mal kurz die #AfD in Programmatik und Bildsprache rechts überholen. Mehr als nur geschmacklos. cc @SVPch pic.twitter.com/qxtrQxc1cq