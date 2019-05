SVP fährt eigenem Regierungsrat an Karren

Im Kanton St. Gallen müssen Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit unentschuldigten Absenzen rechnen, wenn sie an einem Klimastreik teilnehmen. Die kantonale Rektorenkonferenz der Mittelschulen des Kantons St. Gallen habe beschlossen, dass an den Klimastreiks Teilnehmende in Zukunft ein Urlaubsgesuch eingeben könnten, schreibt die SVP in ihrem Communiqué vom Donnerstag. Der verpasste Schulunterricht müsse danach in selbstorganisiertem Lernen kompensiert werden.

Stadtparlament von Wil SG ruft den Klima-Notstand aus



Das Stadtparlament von Wil SG hat an seiner Sitzung vom Donnerstagabend den Klima-Notstand ausgerufen. Die Stadt soll bis 2050 ihren Ausstoss an Treibhausgasen auf Null senken. Eine entsprechende Resolution wurde vom Stadtparlament mit 23 zu 15 Stimmen angenommen, wie die Stadt Wil mitteilte. Damit setzten sich die Grünen, die SP und die CVP durch. Der Stadtrat und die SVP hatten sich gegen den Klima-Notstand ausgesprochen. Auch aus der FDP gab es Vorbehalte.



Guido Wick (Grüne prowil) hatte die Resolution eingebracht. Das Problem müsse jetzt gelöst werden. Wil solle bis 2030 klimaneutral sein. Die CVP-Fraktion schlug einen Kompromiss vor: Nicht bis 2030, sondern erst bis 2050 solle die Stadt die Emission von Treibhausgasen auf Null reduzieren. Diesem Kompromiss stimmte das Stadtparlament zu. (sda)

Motion geplant

Ein solches Vorgehen lehnt die SVP-Fraktion ab. Sie fordert das Bildungsdepartement und vor allem Regierungsrat Stefan Kölliker (SVP) auf, «dieses Gebaren unverzüglich zu stoppen». Es könne nicht sein, dass das Fernbleiben vom Unterricht an Mittelschulen für eine Teilnahme an Streiks bewilligt und damit unterstützt werde.

Die SVP-Fraktion will in der kommenden Junisession eine Motion einreichen. Damit sollen die gesetzlichen Grundlagen so geändert werden, «dass keine Schülerstreiks während der Unterrichtszeit mehr möglich sind», heisst es in der Mitteilung.

Rektoren entscheiden selbstständig

Bildungsdirektor Stefan Kölliker relativiert die Meldung auf Anfrage. «Die erwähnte Absenzenregelung ist nicht in Stein gemeisselt.» Vielmehr handle es sich um einen Testlauf der Kantonsschulen im Umgang mit den streikbedingten Absenzen. Dieser dauere bis zu den Sommerferien. Die Rektorenkonferenz habe sich darauf geeinigt, um die Klimastreikteilnahmen im ganzen Kanton einheitlich zu regeln. Rektoren können selbständig über Absenzen an ihren Schulen entscheiden.

Entwicklung wird kritisch beobachtet

Kölliker selber steht dem Entscheid der Rektoren kritisch gegenüber. Es stelle sich vor allem die Frage der Gleichbehandlung. Derzeit spreche man nur von Demonstrationen für Klimaanliegen. «Im Sinne der Gleichbehandlung müsste man auch Absenzen wegen anderer politischer Anliegen dulden», sagt Kölliker. Das könnte in der Masse zu vielen Absenzen führen, weshalb er die Entwicklung kritisch beobachte.

Zudem stelle sich die Frage, wie man mit Absenzwünschen an Berufsschulen umgehe. Schliesslich hätten Lernende auch das Recht, sich politisch zu äussern. «Ich befürchte, dass es zu vielen Absenzen kommt und ein ordentlicher Schulbetrieb dadurch gefährdet werden kann.» Deshalb habe er Bedenken, die vorübergehende Handhabung der Rektorenkonferenz, die bis zu den Sommerferien gelte, als fixe Regelung anzubieten.



(jeb/sda)