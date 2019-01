SVP greift mit Mike Egger nach Ständeratssitz

Der 26-jährige Mike Egger vertrete die junge Generation, die im Ständerat untervertreten sei, schrieb die SVP Kanton St. Gallen am Mittwoch. Egger habe als Kantonsrat politische Erfahrung – er gehört dem Parlament seit 2012 an. Als gelernter Fleischfachmann kenne er auch die Herausforderungen der Privatwirtschaft.

Egger dürfte zudem schon in der Frühjahrssession in den Nationalrat nachrutschen. Der in der Wintersession zurückgetretene Nationalrat Toni Brunner nannte ihn als seinen Nachfolger. Die Delegierten entscheiden am 9. Januar über den Vorschlag von Parteileitung und Vorstand der Kantonalpartei.

Nicht der erste Versuch der SVP

Die SVP hatte schon früh bekanntgegeben, am Rennen um den freien Sitz im Ständerat teilzunehmen. Seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärte danach Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Als Interessenten am Sitz waren zunächst auch Nationalrat Roland Rino Büchel und Parteisekretärin Esther Friedli gehandelt worden.

Es ist nicht der erste Versuch der St. Galler SVP, in den Ständerat zu kommen. Jahrzehntelang hatten sich CVP und FDP die beiden St. Galler Sitze im Stöckli unter sich aufgeteilt, bis vor acht Jahren Paul Rechsteiner (SP) den Sitz der CVP übernahm.

Sitz heiss umkämpft

Der St. Galler Sitz im Stöckli muss nach der Wahl von Karin Keller-Sutter (FDP) in den Bundesrat neu besetzt werden, und er ist umkämpft. Die FDP hat für die Ersatzwahl am 10. März Kantonsrätin Susanne Vincenz-Stauffacher nominiert.

Die CVP tritt mit Regierungsrat Benedikt Würth an, und die Grünen schicken den Wirtschaftshistoriker und Soziologen Patrick Ziltener ins Rennen. Nicht beteiligt am Rennen ist die SP. Ihr Ständerat Paul Rechsteiner will seinen Sitz im Herbst verteidigen.

(juu/sda)