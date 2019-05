Saisonstart im Aescher auf unbestimmt verschoben

Ende vergangenen Jahres kündigten die bisherigen Pächter des Bergrestaurants Aescher in Appenzell nach 31 Jahren ihren Vertrag. Mitte Dezember wurden dann in einer Pressesitzung die neuen Pächter vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Firma Pfefferbeere unter der Leitung von Gallus Knechtle.

Am Samstag wollte man mit neuer Speisekarte, ohne die traditionelle Rösti, in die neue Saison starten. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird dieser nun auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Grund: Im Alpstein liegen noch über 30 Zentimeter Schnee und für das Wochenende werden weitere Schneefälle erwartet.

