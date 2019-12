Frau schrottet Audi, weil Handy sie ablenkte

Die 33-jährige Lenkerin war kurz vor Mitternacht mit ihrem Auto auf der Staatsstrasse in Heiligkreuz in Richtung Sargans unterwegs. Aufgrund von Ablenkung durch ihr Handy geriet die Frau rechts von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Mitteilung schreibt.

In der Folge prallte das Auto im angrenzenden Wiesland in einen Strassenpfahl und eine Ortstafel. Am Auto entstand Totalschaden. Die Lenkerin wurde nicht verletzt.

(del)