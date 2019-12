Scheune ist komplett abgebrannt

Kurz nach 19 Uhr ging am Freitag bei der kantonalen Notrufzentrale Appenzell Ausserrhoden die Meldung eines aufmerksamen Autofahrers ein, dass es aus dem Dach einer Scheune in Waldstatt brenne. Gemäss der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden stand das Gebäude bereits in Vollbrand, als die ersten Rettungskräfte eintrafen.

Die mit einem Grossaufgebot ausgerückte Feuerwehr von Waldstatt und Urnäsch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar nebenan stehende Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache wird zurzeit abgeklärt.

(del)