Schimmelpilz kann Babys im Mutterleib gefährden

Östrogen-ähnliche Stoffe aus der Umwelt können den

Hormonhaushalt des Körpers stören. Forschende der Empa haben mit österreichischen Kollegen nachgewiesen, dass ein solcher Stoff

trotz Plazentaschranke ein Baby im Mutterleib erreichen kann.

Das Umweltöstrogen Zearalenon stammt von Schimmelpilzen, die Getreide befallen und kommt mitunter in Getreideprodukten vor. Als Umwelttoxin unterliegt es Grenzwerten, deren Einhaltung vom Bund überwacht wird.

Wie ein Team der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa in St. Gallen und der Universität Wien nun im Fachblatt «Environmental Health Perspectives» berichtet, kann Zearalenon sogar die Plazentaschranke überwinden und Babys im Mutterleib erreichen. Dies sei für die Risikobewertung relevant.

Das Team um Tina Bürki von der Empa verwendete für die Analysen Plazenten, die nach geplanten Kaiserschnitten noch voll funktionstüchtig zur Verfügung standen. Es sei entscheidend, für solche Analysen menschliche Plazenten zu verwenden aufgrund der einzigartigen Struktur, Funktion und Stoffwechsel-Kapazität des menschlichen Mutterkuchens, betonte Bürki gemäss einer Mitteilung der Empa.

Durch Stoffwechsel noch verstärkt

Einerseits ermittelten die Forschenden die Konzentration des Umweltöstrogens im Gewebe der Plazenta, andererseits simulierten sie, wie viel davon den Fötus erreicht und in welcher Form. Enzyme in der Plazenta wandeln das Zearalenon nämlich in Stoffwechselprodukte um, welche die Forschenden untersuchen konnten.

«Sobald wir Umweltstoffe aufnehmen, werden diese im Körper über unseren Stoffwechsel in der Regel entgiftet und ausgeschieden. Es gibt aber auch Enzyme, die diese Substanzen noch stärker aktivieren», erklärte Bürki. Dies ist offenbar auch beim Zearalenon und den Plazenta-Enzymen der Fall. Dabei entsteht ein Stoffwechselprodukt mit einer rund 70-fach stärkeren Hormonaktivität. Auch geringe Mengen könnten somit einen grösseren Effekt auf das Baby im Mutterleib haben als bisher gedacht.

Abwechslungsreiche Ernährung ratsam

Hormonähnliche Stoffe aus der Umwelt stehen in Verdacht, den Hormonhaushalt zu stören. Die Exposition im Mutterleib könnte sich Jahrzehnte später auf die Fruchtbarkeit, aber auch auf verschiedene Erkrankungen wie Brust- oder Gebärmutterhalskrebs auswirken.

«Bis weitere Forschungsergebnisse vorliegen, kann man lediglich zu einer abwechslungsreichen Ernährung raten, um die Belastung mit den Giftstoffen zu reduzieren», empfiehlt das Autorenteam.

