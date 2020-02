Schneeschuhwanderer rutscht aus und stirbt

Ein deutsches Ehepaar war am Mittwoch im Gebiet Alp da Buond Sur mit Schneeschuhen unterwegs. Nach der Überquerung einer Brücke rutschte der Mann kurz vor 12.30 Uhr an einer ansteigenden Böschung aus und stürzte rund zwei Meter in den Bach Ova d'Arlas hinunter, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit.

Trotz sofortiger Reanimation durch den SOS-Rettungsdienst Diavolezza/Lagalb und einer Regacrew verstarb der 81-Jährige. Die durch erste Rettungsversuche durchnässte und unterkühlte Ehefrau wurde mit der Rega ins Spital nach Samedan geflogen. Der Verstorbene wurde durch die Heli Bernina geborgen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab.

(mig)