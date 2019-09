Schon vor Unfall fiel der Lenker negativ auf

Bei der Kantonspolizei St. Gallen gingen am Montagabend kurz vor 18.30 Uhr mehrere Meldungen ein, dass ein Auto mit auffälliger Fahrweise von Gossau in Richtung Oberbüren unterwegs ist. Dabei wurde beobachtet, wie der Lenker eine «Biene Maja» umfuhr und ohne sich um den Schaden zu kümmern seine Fahrt fortsetzte.

Auf der Fürstenlandstrasse in Niederwil geriet er während der Fahrt mehrmals auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Auto eines 27-Jährigen. Die beiden Autos drehten sich und blieben schliesslich auf einer Wiese stehen, wie es am Dienstag in einer Meldung der Polizei heisst.



Der 29-jährige Mann musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Der Sachschaden belief sich auf mehrere tausend Franken.

(taw)