Schüler streiken erneut für Klimaplan

Für heute sind in mehreren Schweizer Städten Streiks angekündigt, so etwa in Luzern, Zürich und St. Gallen. Für die Schüler dürften diese nicht ohne Konsequenzen beleiben.

Nach zwei Klimastreiks von St. Galler Kantonsschülerinnen und -schülern am 21. Dezember und 11. Januar zieht das Bildungsdepartement St. Gallen etwa die Schraube an: Eine Teilnahme am Streik vom Freitag, 18. Januar, werde nicht mehr toleriert und gelte als unentschuldigte Absenz. Das teilte das kantonale Bildungsdepartement diese Woche mit. Mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler der Kanti am Burggraben St. Gallen und zuletzt auch der Kantonsschulen Wil und Wattwil hatten an den beiden Klimastreiks teilgenommen, um gegen die Untätigkeit der Politik angesichts er Klimaerwärmung zu demonstrieren.

Das Bildungsdepartement und die Rektorenkonferenz der Mittelschulen hätten Verständnis für die Sorge junger Menschen um ihre Zukunft, heisst es. Das politische und gesellschaftliche Engagement von Schülerinnen und Schülern sei «richtig und wichtig».

Wer am Freitag streikt, erhält unentschuldigte Absenz

Eine wiederholte Streikteilnahme während des Unterrichts könne nicht toleriert werden. Wer am dritten Klimastreik von heute Freitag teilnimmt und deswegen im Unterricht fehlt, erhält eine unentschuldigte Absenz. Auch die Kantonsschulen anderer Kantone, etwa Basel-Stadt oder Zürich, würden dies so handhaben, schreibt das St. Galler Bildungsdepartement.

Beim ersten Klimastreik hatten die Schulen eine Absenz ihrer Schülerinnen und Schüler noch geduldet. Beim zweiten Streik verlangten die Kantonsschulen von den Schülern ein Gesuch mit Unterschrift der Eltern sowie eine persönliche schriftliche Stellungnahme.

12'500 Schüler fordern in Brüssel eine ambitioniertere Klimapolitik

Mehrere Tausend Schüler haben am Donnerstag in der belgischen Hauptstadt Brüssel für eine ambitioniertere Klimapolitik demonstriert. 12'500 Kinder und Jugendliche hätten am «Marsch für das Klima» teilgenommen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Sie forderten einen Klimaplan mit dem Ziel, die Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Beim Weltklimagipfel im Dezember war ein umfassendes Regelwerk zum Klimaschutz beschlossen worden, das die Erderwärmung und ihre fatalen Folgen wie Dürren, Stürme und Überschwemmungen bremsen soll. Ziel ist es, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen.

Die Demonstration am Donnerstag in Brüssel wurde von der Organisation Youth Climate Movement organisiert und war die zweite Auflage des Marschs in Brüssel. Beim ersten Mal hatten 3000 Schüler teilgenommen.

(gwa/jeb/sda)