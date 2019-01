Schweiz-Kroate lanciert neue Doppelbürgerpartei

Auf der Facebook-Seite prangt als Profilbild die Helvetia auf dem Einfränkler, der jüngste Post widmet sich dem Schweizer Psalm: Sieht so der digitale Auftritt einer neuen konservativen Partei aus? Die Symbolik täuscht: So präsentiert sich die «Partei der Secondi», die für die rund 916’000 Schweizer Doppelbürger bei den Wahlen im Herbst ins Parlament einziehen will.

«Ich verstehe, dass diese Bilder auf den ersten Blick nicht mit einer Doppelbürger-Partei in Verbindung gebracht werden», sagt Parteigründer Zoran Mitrovic aus Kreuzlingen. Es gehe aber darum, das hervorzuheben, was alle Schweizer Doppelbürger unabhängig von ihrer zweiten Nationalität verbinde: den Schweizer Pass.

Partei setzt sich hohe Ziele

Die Ziele für die am 23. Oktober 2018 in Kreuzlingen gegründete Partei steckt der Kroate Mitrovic, seit 1972 in der Schweiz wohnhaft, nicht zu knapp: 400 National- und Ständeratskandidierende will er in allen Kantonen rekrutieren. Zudem schätzt er die Zahl der möglichen Parteimitglieder längerfristig auf 10’000 Personen. Er wolle besonders junge Doppelbürgerinnen und Doppelbürger ansprechen. «Sie will ich mit Social Media abholen – Trump macht auf Twitter vor, wie das geht», sagt der 66-jährige Ingenieur im Ruhestand, dessen Partei auf Twitter bisher noch nicht präsent ist. Er selbst sei nicht an einem politischen Amt interessiert, dies überlasse er den Jungen.

Obwohl der derzeitige Mitgliederbestand laut Website bei zwei Personen – Mitrovic und seiner Frau , einer Walliserin – liegt, gibt sich der Gründer unbeirrt: «Wir wollen in absehbarer Zeit einen Bundesrat stellen.» Seine Initiative begründet Mitrovic damit, dass die Doppelbürger in der Politik untervertreten seien. Tatsächlich ist nicht bekannt, wie viele Doppelbürger in Bundesbern sitzen. Gemäss Bundesamt für Statistik müsste bei korrekter Abbildung der Verhältnisse jeder vierte Parlamentarier zwei Pässe haben.

Positionen sind noch unklar

Mitrovic verweist auch auf die Doppeladler-Affäre. «Doppelbürger müssen ständig beweisen, das sie ‹echte Schweizer› sind.» Dass sie viel für die Schweiz leisteten, wolle man nun auch auf politischer Ebene demonstrieren. Auf der Websitehat die Partei denn auch eine Liste mit 25 Schweizer Nobelpreisträgern aufgeschaltet, von denen neun Doppelbürger waren. Wie er allerdings die Stimme der Doppelbürger auf politischer Ebene mit welchen Positionen einbringen will, lässt Mitrovic offen.

Auch zu drängenden tagespolitischen Themen wie etwa dem EU-Rahmenabkommen will sich Mitrovic nicht äussern. Das Parteiprogramm lege man basisdemokratisch fest, sobald man genügend Mitglieder rekrutiert habe, erklärt er. Auf die Resultate dieses Ansatzes verweist er auch bei der Frage, wie er aus den unterschiedlichen politischen Einstellungen von Doppelbürgern ein stimmiges Parteiprogramm zusammenstellen will.

EU soll Schweiz als Vorbild nehmen

Aus den Statuten sind aber einige Positionen ersichtlich. «Wir schätzen folgende Errungenschaften der Schweiz und werden diese politisch immer verteidigen: Konföderation, Demokratie, Neutralität, Toleranz und Lebensstandard.» Zudem solle sich die EU die Schweiz als Vorbild nehmen und nicht umgekehrt.

Wie die Symbolik auf der Facebook-Seite steht auch ein weiterer Satz aus den Statuten für eine Partei, die auf Mitglieder mit Migrationshintergrund abzielt, etwas quer in der Landschaft: «Religiöse und fremde Nationalsymbole irgendwelcher Art sind an Parteiversammlungen und an allen Parteianlässen verboten. Fremd ist alles, was nicht schweizerisch ist.»

Mitgliederbeitrag beläuft sich auf 1000 Franken pro Jahr

Drückt hier die Angst durch, die Partei könnte als nicht genug «schweizerisch» wahrgenommen werden? Mitrovic: «Ich will jene Doppelbürger erreichen, die sich bedingungslos zur Schweiz bekennen und nicht noch in Kulturvereinen der alten Heimat nachtrauern.» Das will er auch mit einem anderen Mittel erreichen: Den Mitgliederbeitrag hat er auf 1000 Franken pro Jahr angesetzt, um nur Personen zu erreichen, denen das Engagement diesen Betrag wert ist.

Mitrovic ist nicht der Erste, der auf nationaler Ebene Politik für Secondos und Doppelbürger machen will. Bis 2016 trat die Partei Second@s plus auf nationaler Ebene für SP-nahe Anliegen wie Wahlrecht für Migranten oder Einbürgerungspolitik ohne Willkür an. Sie löste sich aufgrund Nachwuchsmangels auf. Mitrovic, der 2011 als Listenfüller für die Kreuzlinger SP für den Gemeinderat kandidierte, kennt das Schicksal der Partei. «Ich bin mir bewusst, das viele skeptisch sind und sagen, meine Ziele seien unmöglich.» Als Rentner habe er nun aber die Zeit und die Mittel, die Chance zu wahrzunehmen.

(pam)