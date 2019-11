Schweizer Paar findet Skorpion im Koffer

Auf Facebook teilte die Kantonspolizei Thurgau eine unerwartete Entdeckung von einem Paar aus Weinfelden: Als diese am Mittwochnachmittag ihre Koffer auspackten, blickte ihnen ein Skorpion entgegen. Dieser hatte sich wohl während ihrer Südafrikareise unbemerkt in den Koffer eingeschlichen. Der Skorpion wurde mit einem Kleiderbügel angestupst und für lebendig befunden.

Daraufhin wurde die Kantonspolizei Thurgau zu Hilfe gerufen. Ein Polizist, der sich gut mit exotischen Tieren auskennt, konnte den knapp zehn Zentimeter grossen Skorpion einfangen und genauer unter die Lupe nehmen. Zur Unterstützung wurde ein Spezialist der Kantonspolizei Zürich hinzugezogen. Abklärungen ergaben, dass das Tier für Menschen nicht gefährlich ist. Der Skorpion hat in der Zwischenzeit ein neues Zuhause gefunden.

Das erste Mal ist so etwas nicht passiert: So brachte 2016 eine Frau aus Zürich aus ihren Ferien in Kuba blinde Passagiere mit. Nachdem sie im Koffer einen Skorpion entdeckt hatte, kontaktierte sie umgehend die Polizei. Und schon am nächsten Tag folgte eine weitere Überraschung: Ihr 14-jähriger Sohn fand einen weiteren Skorpion im Badezimmer. Bei diesem Tier handelte es sich möglicherweise um das Muttertier. Auch diese beiden Tiere wurden in Obhut gegeben.

