«Ich sah die Angst in den Augen des Kindes»

Thomas Christen, ein St. Galler Stadtpolizist, macht derzeit mit seiner Frau Ferien auf Sardinien (I). Dort wurde er nun zum Lebensretter: «Ich schwimme jeden Tag meine Runden», sagt Christen zum «St.Galler Tagblatt». So auch am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, als er plötzlich Kinder «Aiuto» (italienisch für «Hilfe») schreien gehört habe. «Ich schwamm zu einem Kind und sah die Angst in seinen Augen», so Christen gegenüber 20 Minuten. Daraufhin habe das Kind auf einen kleinen Felsen gedeutet. Der Stadtpolizist kletterte hinauf und erblickte einen im Wasser treibenden Mann: «Er lag mit dem Gesicht nach unten im Meer. Ich sprang sofort hinein um ihn zu retten.»

Christen habe schnell geschaltet und den Mann aus dem Wasser gezogen. Daraufhin sei ihm ein Bademeister mit einem Surfbrett zu Hilfe geeilt. Gemeinsam konnten sie den Betroffenen auf das Brett legen und Richtung Strand bringen. «Dort haben wir den Mann in die stabile Seitenlage gebracht. Er hat sofort Wasser erbrochen. Ab da wussten wir, dass er noch lebte», so der Polizist. Zurück am Strand seien weitere Rettungsschwimmer herbeigeeilt.

Verkäufer konnte nicht schwimmen

Rund eine Stunde lang wurde der Mann am Strand medizinisch betreut. «Es ging ihm aber schnell wieder besser», berichtet Christen. Daraufhin sei der Bruder des Geretteten – ein Luftmatratzen-Verkäufer am Strand – aufgetaucht. Dieser habe dann erklärt, dass die meisten Menschen hier nicht schwimmen könnten. Offenbar sei der Gerettete dennoch mit einer Luftmatratze ins Meer gepaddelt.

Der Mann und sein Bruder bedankten sich mehrmals bei ihren Rettern. Für Christen war es selbstverständlich, in einer solchen Situation einzugreifen. Das war aber nicht bei allen der Fall: «Es hatte viele Leute am Strand und man hatte eine gute Sicht auf das Geschehen», sagt der Polizist enttäuscht. Laut ihm hätte man mindestens das schreiende Kind erkennen oder hören müssen. Dennoch sei niemand ausser ihm dem Kind sofort zu Hilfe geeilt.

