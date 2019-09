Mann (41) bei Brand schwer verletzt

Am Donnerstag kurz vor 19.30 Uhr ist in einer Wohnung an der Vonwilstrasse in St. Gallen ein Brand entdeckt worden. Als die ersten Patrouillen der Stadtpolizei St. Gallen und der Feuerwehr vor Ort eintrafen, war das Treppenhaus mit Rauch gefüllt. Ein Atemschutztrupp der Berufsfeuerwehr fand in einer Wohnung einen 41-jährigen Mann mit schweren Brandverletzungen vor. Der Mieter wurde nach der Erstversorgung eines Rettungsteams und eines Notarztes mit der Rega in eine auf Brandverletzungen spezialisiert Klinik geflogen.



Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Das Gebäude musste mit Entlüftern vom Rauch befreit werden. «Eine Wohnung war vom Brand betroffen und ist nicht mehr bewohnbar. Die weiteren Wohnungen und das darunter liegende Restaurant sind durch die Rauchentwicklung vorerst nicht begehbar», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.





