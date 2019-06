Schwerverletzter war in Schlägerei verwickelt

Ein von zwei Unbekannten schwer verletzt ins Spital Altstätten SG eingelieferter 39-jähriger Mann ist offenbar vorher in eine Wirtshaus-Schlägerei verwickelt gewesen. Das berichtete die St. Galler Kantonspolizei am Samstag, nachdem sich ein 26-jähriger Mann auf einen Zeugenaufruf gemeldet hatte.

Gemäss dem derzeitigen Erkenntnisstand sei es in der Nacht auf Freitag, kurz nach Mitternacht, in einem Restaurant in Altstätten im St. Galler Rheintal zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei sei der 39-jährige Mann, der ins Spital eingeliefert wurde, schwer am Kopf verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Untersuchungen zum Tathergang im Restaurant laufen weiter. Laut Polizei wird unter anderem abgeklärt, welche Rolle der 26-Jährige einnimmt, der sich als Zeuge meldete. An den Ermittlungen beteiligt sich auch die Staatsanwaltschaft. Der schwerverletzte Mann befindet sich nach wie vor in Spitalpflege.

(sda)