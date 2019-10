Schwule nutzen Stadt-WC für Pornodreh

«Warum ist das WC beim Breitfeld geschlossen?» Mit dieser Frage hat sich ein Bürger via Stadtmelder an die Stadtverwaltung von St. Gallen gewandt. Er fragt sich, ob man nun seine Notdurft im Wald verrichten müsse. Vor allem nach einem Fussballmatch sei es echt mühsam. Rasch wurde spekuliert. Ein anderer Bürger glaubte etwa, dass die Schliessung im Zusammenhang mit dem massiven Abbrennen von Pyros bei einem Spiel des FC St.Gallen zusammenhängt. Denn das Stadion ist in unmittelbarer Nähe und hätte beispielsweise als Versteck für verbotene Gegenstände dienen können oder zum Umziehen.

Stadt klärt auf

Die Antwort der Stadt liess weiteren Spielraum für Spekulationen. Am Dienstag hiess es schlicht: «Die Anlage wurde in Absprache mit der Stadtpolizei wegen Zweckentfremdung bis auf Weiteres geschlossen». Den genauen Grund liefert Andreas Schmutz, der in der Stadt für die WC-Anlagen verantwortlich ist. Er sagt auf Anfrage von 20 Minuten: «Die Anlage wurde von gewissen Homosexuellen zweckentfremdet, die dort sehr aktiv waren.» Die Polizei habe vor Ort Kontrollen durchgeführt und die Situation beobachtet.

Im Netz kursieren etliche Videos, die offenbar in der Anlage gedreht wurden. Besonders bekannt war der Platz für Liebhaber der Oralbefriedigung. Ein User schrieb auf einer einschlägigen Seite, er sei ab und zu im Breitfeld gewesen. Das Erlebte beschreibt er mit den Worten: «Unglaublich geil!» Auf einer anderen Seite kursieren Karten, die genau zeigen, wo die WC-Anlage steht. Die Stadt bekam davon Wind und sah sich zum Handeln gezwungen.

Stundenlange Observation

Bevor die Stadt handelte, liess sie die Lage vor Ort genau beobachten. Schmutz sagt: «Die Polizei stand über 24 Stunden vor der Anlage. Sie überprüfte genau, was vor sich ging.» Danach sei klar gewesen, dass die Anlage geschlossen werden müsse. «Beim WC hat es einen Parkplatz und oft auch Kinder, da konnten wir die Handlungen in der Anlage nicht dulden», so Schmutz weiter. Die Schliessung passte offenbar nicht allen. Unbekannte haben versucht, doch noch in die Anlage zu kommen, das zeigt die beschädigte Tür beim Herren-WC.

Die Anlage soll nun umgebaut werden. Und zwar so, dass sie für Sex-Treffs nicht mehr attraktiv ist. Die Stadt denkt an kleinere WC's für nur eine Person. Dafür seien aber noch Abklärungen nötig, sagt Schmutz. Die Bauarbeiten beginnen wohl erst im nächsten Jahr. Bis dann steht noch die aktuelle WC-Anlage. Der Verantwortliche stellt aber klar: «Geöffnet wird diese garantiert nicht mehr.»

(mig)