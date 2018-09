Sehen Sie, warum dieser Lenker angezeigt wurde?

«Im Schritttempo und ohne Kurven würde wahrscheinlich nichts passieren», schreibt die Kantonspolizei Thurgau auf ihrer Facebook-Seite zu diesem Bild. Aber selbst dann sei es nicht erlaubt und vor allem gefährlich. Die Ladung muss befestigt werden, so steht es im Gesetz.

Der betroffene Lieferwagen war so am Samstagmorgen in Romanshorn TG unterwegs. Weit kam er laut Polizei allerdings nicht. «Er war gerade beim Zügeln und fuhr nur ein paar Strassen weit», sagt Kapo-Sprecher Matthias Graf auf Anfrage. Der Fahrer wurde angezeigt und die Polizisten hätten ihn selbstverständlich auch über eine korrekte Sicherung der Ladung instruiert.

In einer Medienmitteilung der Landespolizei Liechtenstein heisst es dazu: Entscheidend ist, dass die Ladung gegen Verrutschen, Umfallen oder Herabfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, aber auch bei brüsken Ausweichmanövern oder Vollbremsungen immer korrekt gesichert ist. Eine ungenügende Ladungssicherung gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und kann im schlimmsten Fall einen Verkehrsunfall verursachen. Die daraus entstehenden Folgen für den Lenker oder die Lenkerin (Strafanzeige, Busse, Versicherungsansprüche der Geschädigten und eventuelle Administrativmassnahmen) können gravierend sein.

