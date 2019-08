Ostschweizer Turntrainer sitzt in Untersuchungshaft

Auslöser für die Festnahme des 40-Jährigen war eine Anzeige wegen Verdachts auf Sexualdelikte. Die Kantonspolizei St. Gallen hatte den Kunstturntrainer des Trainingszentrums in Wil am Dienstag festgenommen. Auslöser für die Festnahme war eine Anzeige. Der Cheftrainer der Frauen wird eines Sexualdelikts verdächtigt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Zwangsmassnahmengericht des Kantons St. Gallen Untersuchungshaft gegen den Trainer angeordnet, bestätigte Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, am Freitag eine Meldung von tagblatt.ch.

Übergriffe gegenüber Turnerin?

Laut Tagblatt wurde die Anzeige gegen den Trainer im Namen einer jungen Kunstturnerin eingereicht. Mehrere Quellen bestätigen laut Zeitung übereinstimmend, dass es gegenüber der Turnerin mutmasslich zu Übergriffen nach dem Training gekommen sein soll. Über die Natur der Übergriffe und deren schwere sei nichts gekannt.

Für den 40-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Schon lange Probleme

Das RLZO geriet in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen. Per Ende Januar diesen Jahres wurde der Vorgängerin der derzeitigen Geschäftsführerin gekündigt. Laut der «NZZ» hatte sie sich mit dem Präsidenten überworfen.

Dieser wird unter anderem dafür kritisiert, dass er dafür gesorgt haben soll, dass seine turnenden Töchter eine Vorzugsbehandlung geniessen. Zu Konflikten sei es aber auch mit den Trainingszentren auf tieferer Nachwuchsstufe gekommen.

(20 Minuten/sda)