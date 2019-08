Sexualdelikt? Polizei nimmt Turntrainer fest

Der Cheftrainer der Kunstturnerinnen des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz (RLZO) in Wil wurde angezeigt und befindet sich nun wegen des Verdachts auf ein sexualstrafrechtliches Delikt in Haft. Vergangenen Dienstag wurde er festgenommen.

Wie die NZZ berichtet, bestätigt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, lediglich, dass die Anzeige «in diese Richtung» gehe. Wie Krüsi gegenüber 20 Minuten sagt, wurde nun Haftantrag beim Zwangsmassnahmegericht gestellt. Die Festnahme soll also in U-Haft umgewandelt werden. Zudem seien entsprechenden Ermittlungen aufgenommen worden.

Für den Frauen-Cheftrainer gilt die Unschuldsvermutung.

Von Job freigestellt

Der NZZ liegt ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Informationsschreiben vor. In diesem schreibt die Geschäftsführerin des RLZO, dass der Trainer per sofort bis auf weiteres freigestellt wurden. «Es kam zu einem Vertrauensbruch gegenüber dem RLZO. Detailangaben können wir im Moment zum Schutz aller involvierten Parteien keine machen. Wir danken für das Verständnis. Wir versuchen, den Trainingsbetrieb für die jungen Nachwuchssportlerinnen aufrechtzuerhalten, und suchen mit Hochdruck nach Lösungen.»

Fünf Jahre arbeitete der nun freigestellte Trainer im RLZO. Seine Frau soll als eine von zwei Assistenztrainerinnen im Frauenbereich fungiert haben.

Schon lange Probleme

Das RLZO geriet in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen. Per Ende Januar diesen Jahres wurde der Vorgängerin der derzeitigen Geschäftsführerin gekündigt. Laut der «NZZ» hatte sie sich mit dem Präsidenten überworfen.

Dieser wird unter anderem dafür kritisiert, dass er dafür gesorgt haben soll, dass seine turnenden Töchter eine Vorzugsbehandlung geniessen. Zu Konflikten sei es aber auch mit den Trainingszentren auf tieferer Nachwuchsstufe gekommen.

(mwa)