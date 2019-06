Ausflug findet trotz totem David (†14) weiterhin statt

Die Bestürzung war gross, als bekannt wurde, dass am letzten traditionellen Maiensässausflug der Churer Stadtschule am 23. Mai ein 14-jähriger Schüler tödlich verunfallt war. Der Junge stürzte oberhalb der Stadt auf dem Weg talwärts 200 Meter über steiles und felsiges Gelände. Einige Schüler wurden Zeugen des Sturzes. Die mutmassliche Absturzstelle befand sich in einem unwegsamen Gelände. Der Rega-Arzt konnte damals nur noch den Tod des Teenagers feststellen. Seine Leiche musste mit Seilen geborgen werden.

An einem Trauermarsch für den verunglückten David nahmen 3500 Personen teil. Nacheinander ergriffen Angehörige und Freunde von David und dessen Familie das Wort: «Er war der liebste Mensch auf Erden. Er hat uns immer zum Lachen gebracht», sagte einer seiner Freunde ins Mikrofon. Ein anderer dankte für jede Sekunde, die er mit David verbringen durfte.

Sicherheitscheck soll allfällige Risiken aufdecken

Es war der erste Todesfall eines Schülers in der Geschichte der Maiensässfahrten. Trotz des tragischen Ereignisses will die Stadtregierung an der 165 Jahre alten Tradition der Maiensässfahrten festhalten, wie Stadtpräsident Urs Marti am Freitag vor den Medien erklärte. Auch die Maiensässfahrt 2020 soll somit stattfinden.

Allerdings soll der Schülerausflug vorher einer umfassenden externen Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Von nicht weniger als fünf Spezialfirmen sollen Offerten eingeholt werden. Marti sagte, fünf Offerten seien es, weil die Regierung die Konzepte der Überprüfung vergleichen wolle.

Eltern durften noch nicht kontaktiert werden

Erwartet wird vom Sicherheitscheck, dass allenfalls bestehende Risiken entdeckt und Empfehlungen für die zukünftige Durchführung der Maiensässfahrten abgegeben werden. Der Stadtrat behalte sich je nach Ausgang der Sicherheitsüberprüfung vor, in Zusammenarbeit mit weiteren internen und externen Stellen auch «weitreichende Entscheide bezüglich der Maiensässfahrt zu fällen», heisst es in der abgegebenen Medienmitteilung.

Zusätzlich korrigierte der Stadtrat seine Medienmitteilung vom 24. Mai. Die gemachte Aussage, wonach die Eltern am Unfalltag trotz Suche nicht gefunden werden konnten, sei so nicht richtig. Die Zuständigkeit für die Kommunikation lag bei der Kantonspolizei Graubünden. Ein Missverständnis führte dazu,

dass die städtischen Verantwortlichen eine Aussage der Kantonspolizei dahingehend interpretierten, dass diese nicht erreicht werden konnten.

Richtig ist gemäss Auskunft der Kantonspolizei, dass diese die Eltern aufgrund eines Beschlusses der Staatsanwaltschaft nicht kontaktieren durfte. Entsprechend waren die Eltern bis einige Zeit nach dem traditionellen Maiensäss-Umzug noch nicht informiert. Nicht zuletzt dies führte dazu, dass dieser aus Sicherheitsgründen nicht abgesagt wurde.

