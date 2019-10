Sie würden rechts fahren? Nicht so der Chauffeur

Der 25-jährige Chauffeur war um 22.40 Uhr am Freitagabend mit dem Lieferwagen von Süden herkommend in Richtung Chur unterwegs. Kurz nach der Einfahrt in den Crapteig-Tunnel lenkte er das Fahrzeug auf die linke Fahrspur und befuhr diese als Geisterfahrer.

Beim Anschluss Thusis Nord bemerkte er sein Fehlverhalten und verliess die Autostrasse A13 wieder, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Eine Polizeipatrouille konnte den fehlbaren Lenker ausfindig machen. Dieser gab zu, im Crapteig-Tunnel auf die falsche Spur gekommen zu sein.

Bei der Kontrolle zeigte sich zudem, dass der Mann innerhalb der letzten 25 Fahrstunden, beinahe ohne Unterbruch, eine Strecke von 1499 Kilometern zurücklegte. Der ausländische Fahrausweis wurde dem Chauffeur aberkannt, er wird an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt.

(taw)