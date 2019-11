Auto überschlagen, Hund und Herrchen unverletzt

Ein 31-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem Auto vom Tessin kommend auf der Autostrasse A13 in Richtung Thusis. In einer leichten Linkskurve vor dem Anschluss Rofla/Avers verlor der Lenker kurz nach 6.30 Uhr die Herrschaft über sein Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er in die Leitplanke, überschlug sich und blieb schliesslich auf dem Dach liegend in der Einfahrt zur Autostrasse in Richtung Süden stehen. Der Lenker sowie sein in einer Hundebox mitgeführte Hund wurden glücklicherweise nicht verletzt, wie es am Dienstag in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Am Auto entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache wird durch die Polizei abgeklärt.

(taw)