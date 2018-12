«Besucher haben Respekt vor Brauchtum verloren»

Markus Wild aus Teufen AR ist Silvesterchlaus (siehe Box) aus Leidenschaft. Aber die Tatsache, dass Jahr für Jahr noch mehr Zuschauer nach Teufen kommen, mache es für ihn schwierig, die Freude zu behalten, wie TVO berichtet.

Im Appenzellerland wird die Jahreswende zwei Mal gefeiert: Nach dem gregorianischen Kalender am 31. Dezember und nach dem julianischen Kalender am 13. Januar. An diesen Tagen sind die Silvesterchläuse unterwegs. Dabei unterscheidet man zwischen «schöne Chläus», «wüeschti Chläus» und «Naturchläus». Die Schönen tragen kunstvoll verzierte Kopfbedeckungen mit Szenen aus dem bäuerlichen Leben. Die Wüsten und Naturchläuse bestechen durch kunstvolle, wild geschmückte Hüte, Hauben und Masken. Vom frühen Morgen an sind die Silvesterchläuse unterwegs, ziehen von Haus zu Haus und wünschen mit andächtigem Gesang und lüpfigen «Zäuerli» allen «es guets Neus». (Quelle: Appenzellerland.ch)



Ausschnitte aus dem Silvesterchlausen 2016 in Teufen AR. (Video: Youtube/TPoschtonline)

«Für uns Chläuse ist es nicht mehr immer so angenehm», führt Wild aus. Man müsse einerseits schauen, dass man seine Gspänli vom Schuppel noch sehe, in all dem Rummel. Andererseits sei es so, dass man sich beim Singen gegenseitig ab dem ganzen Lärm nicht mehr richtig hören könne. Störend sei auch, dass das mit den Handys extrem zugenommen habe und man diese teilweise direkt vor die Maske gehalten bekomme. Es gebe sogar Leute, die zum Filmen mitten zwischen die Silvesterchläuse stehen würden. «Für uns Chläuse ist das nicht wirklich schön und für den Brauch an sich einfach schade.»

Plakatkampagne soll helfen

Laut Wild zeigt dieses Verhalten, dass die Besucher schlicht den Respekt vor dem Brauchtum verloren hätten. Wegen der störenden Besucher hätten gewisse Silvesterchläuse sogar entschieden, nicht mehr nach Teufen zu kommen. So weit sei es bei Wild und seinem Ankerschuppel noch nicht.

Aber dennoch: Um dem Treiben Einhalt zu gebieten und die Besucher zu sensibilisieren haben die Chläuse mit der Gemeinde Teufeneine Plakatkampagne lanciert. Auf den Plakaten (siehe Bildstrecke), die an den Dorfeingängen aufgehängt werden, wird gezeigt, wie sich Besucher verhalten sollen. Die drei Schlüsselworte sind Rücksicht, Abstand und Ruhe.



(20M)