Skandal-Emus haben neues Zuhause bekommen

Es waren massive Verfehlungen, die in ein externer Untersuchungsbericht zu der Dienstabteilung Entsorgung Recycling Zürich (ERZ) im April dieses Jahres aufdeckte: Schwarze Kassen, teure Weihnachtsessen und eigene Wildvögel.

Umfrage Magst du Emus? Ja, ich liebe diese Tiere.

Ja, aber ich habe etwas Respekt vor ihnen.

Nein, ich mag Tiere allgemein nicht sehr.

Ich wusste vor diesem Bericht gar nicht, was Emus sind.

Der Zoo Gnadenhof in Eichberg bietet meist einheimischen Tieren ein schönes Plätzli, welche in ihrem Leben nicht viel Glück gehabt haben oder altersbedingt abgegeben werden müssen.

Aufgedeckt wurde es durch den Rechtsprofessor Tomas Poledna, der im Juni 2017 die Aufgabe hatte, die Vorgänge der Dienstabteilung ERZ der letzten zwanzig Jahre zu untersuchen.

Dienstabteilung spielte nach eigenen Regeln

Poledna konnte schrittweise Abweichungen von der strikten Verwaltungstätigkeit feststellen. Diese seien vom Stadtrat sowie vom Gemeinderat geduldet worden, obwohl die beiden Räte teils von den Machenschaften wussten. Angefangen mit einem Dienstauto für 130'000 Franken erlaubten sich die Verantwortlichen bei ERZ immer mehr. Es folgten Dienstautos für die gesamte Geschäftsleitung, eine Badelandschaft in der Kläranlage, ein Fitnesscenter für die Mitarbeiter und schliesslich eine Anlage mit Wildvögeln und fünf Emus.

Die Autos wurden verkauft, sobald sie ausgedient hatten – das eingenommene Geld floss in drei schwarze Kassen und wurde veruntreut. Des Weiteren wurde in einem Safe 215'000 Franken in bar entdeckt.

Gegen acht Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dazu gehörte auch Urs Pauli, der entlassene ERZ-Direktor. Es wurden Ermittlungen zu ungetreuer Amtsführung und Urkundenfälschung eingeleitet.

Emus sind jetzt im Zoo Eichberg

Zwei der Emus, die bei ERZ gehalten wurden, fanden beim Gnadenhof Zoo in Eichberg ein neues Zuhause, berichtet der «Rheintaler». Für zwei andere Emus wurde ebenfalls ein Platz gefunden, nur ein Hahn sucht weiterhin ein neues Zuhause.

Anfänglich habe sie die Tiere aus Platzgründen nicht aufnehmen wollen, sagt die Gnadenhofbesitzerin Jasmin Hutter. Die Tiere benötigen mindestens 500 Quadratmeter Auslauffläche. Schliesslich hat sie ihre Meinung doch noch geändert: «Mir taten die Emus einfach leid. Die ganze Sache mit ERZ ist ein Fehler der Politik. Die Tiere sollten das nicht ausbaden müssen», so Hutter.

Spezialbewilligung oder spezielle Ausbildung

Für die Haltung von Emus braucht man eine Spezialbewilligung oder eine Ausbildung zur Tierpflegerin von Wildtieren. «Ich habe eine Spezialbewilligung, lasse mich aber trotzdem zur Tierpflegerin von Wildtieren ausbilden», erklärt Hutter weiter. «Es gibt sehr viel zu lernen bezüglich Fütterung, Haltung und Verhalten.»

Speziell am Gnadenhof ist, dass kein Zaun die Tiere von den Besuchern trennt und alle Tiere zusammen in einem Käfig leben. Der Gnadenhof kümmert sich um über 100 Tiere und 25 verschiedene Tierarten. «Die Emus sind erfreulicherweise sehr friedlich und verstehen sich super mit den anderen Tieren», so Hutter.

(del)