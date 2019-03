«Skifahrer sind mit ihren Skis masslos überfordert»

«Kein Skianhänger! Kein Skiständer! Keine Gurte! Kein Heckskikorb! Keine Antirutschmatten! Einfach nichts», echauffiert sich Rolf Cueni (56) aus Unterwasser SG. Regelmässig ist er auf der Strecke Buchs - Wildhaus - Nesslau mit dem Postauto unterwegs und beobachte gefährliche Situationen.

Umfrage Haben Sie sich auch schon von Ski in Bussen gestört gefühlt? Ja, öfters.

Ja, einmal.

Noch nie.

Kann mich nicht erinnern

Ich fahre nicht mit Bussen.

Bei jeder zweiter bis dritter Fahrt werde es brenzlig, da Skis unbefestigt in Bussen herumliegen würden. «Einige Skifahrer sind abseits der Piste mit ihren Skis masslos überfordert», so Cueni. Ohne zu übertreiben könne man teilweise gar von einer bewussten Bedrohung gegen Leib und Leben Dritter reden. Ihn nervt, dass Postauto auf der Strecke zu den Skigebieten im Obertoggenburg ihre Busse nicht auf die Schneesportler abstimme und beispielsweise Skianhänger oder Heckskikörbe mitführen würde. In den Bussen habe es zwar teilweise Vorrichtungen, um die Wintersportgeräte zu befestigen, diese zu nutzen verstünden aber viele Sportler nicht.

Er habe bei Postauto reklamiert, jedoch keine Antwort erhalten. Er könne die Situation nicht länger hinnehmen. «Ich will die Postautofahrt endlich wieder geniessen können, ohne Angst um die Gesundheit von mir, meinem Hund und der anderen Fahrgästen.»

Postauto nimmt Stellung

Auf Anfrage bei Postauto heisst es, dass bei stark frequentierten Kursen die Postautos oft mit einem Skianhänger fahren würden. «Wenn Gruppen angemeldet sind, kommt grundsätzlich ein Anhänger zum Einsatz», so Walter Schwizer, Leiter Betrieb Ost Postauto. Die Skianhänger würden von den Fahrgästen allerdings nicht immer benützt, wohl auch, da sie befürchten, beim Transport im Anhänger würden die Skis und Snowboards zerkratzt. «Das ist einer der Hauptgründe, warum unsere Kunden ihre Skis und Snowboards gerne mit in den Fahrgastraum nehmen», sagt Schwizer.

Im Grundsatz sei das Mitführen von Gepäck und Gerätschaften im Fahrgastraum zulässig. Der Fahrgast ist laut dem Sprecher für die Sicherung der mitgeführten Gegenstände verantwortlich. Bisher seien Postauto Unfälle und Verletzungen durch Skis, Snowboards und anderen Gepäckstücken nicht bekannt. Eine Änderung der Praxis sei deshalb nicht vorgesehen. «Die aktuelle Praxis ist gut handelbar und auch nicht gefährlich», so Schwizer.

(20 Minuten)