Skorpion im Thurgau stellt Experten vor Rätsel

«Wie der Skorpion in den Thurgau gelangt ist, bleibt eine offene Frage», heisst es im aktuellen Newsletter von Thurgau Wissenschaft. Gefunden wurde er in unmittelbarer Nähe der Bahnlinie Romanshorn-Zürich im Grossraum Frauenfeld. Daher sei es gut möglich, dass er als blinder Passagier in einem Bahnwagen in den Thurgau gereist sei. Der Finder brachte das Tier schliesslich dem Naturmuseum Thurgau.

«Um ihn sauber zu bestimmen, und die Gefahr für den Menschen auszuschliessen, war die Tötung unumgänglich», sagt Hannes Geisser, Direktor des Naturmuseums Thurgau, gegenüber dem «St. Galler Tagblatt».Vermutlich hätte das Tier den Winter aber ohnehin nicht überstanden. Die Bestimmung ergab, dass es sich um einen Euscorpius italicus, einen Italienerskorpion handelt. In der Schweiz kommt diese Art eigentlich nur im Tessin vor. Der aktuelle Fund ist der zweite dieser Art auf Thurgauer Boden.

Ist der Skorpion ein Klimawandler

Auch für Geisser ist es ein Rätsel, wie der Skorpion in den Thurgau kam. Er hält die Theorie, dass er als blinder Passagier hier her kam, für denkbar. Im Newsletter Thurgau Wissenschaft wird die These aufgeworfen, dass er auch ein Klimawanderer sein könnte, der wegen der Erderwärmung seinen Lebensraum ausgedehnt hat.

Verschiedene Analysen des Biodiversitätsmonitorings Schweiz wie auch die aktuellen Erhebungen des Biodiversitätsmonitorings Thurgau würden nämlich zeigen, dass sich der Klimawandel bereits in den Artengemeinschaften bemerkbar macht: Trockenheits- und wärmeliebende Pflanzen- und Tierarten nehmen tendenziell zu und weiten ihr Verbreitungsareal aus.

Zudem würden heute durch den globalen Personen- und Warenverkehr mehr Arten verschleppt als je zuvor und manche könnten dank der Klimaerwärmung inzwischen auch im Thurgau

gedeihen – was noch vor wenigen Jahren unmöglich war. Der bemerkenswerte Fund scheine dies zu bestätigen, heisst es weiter.

Schmetterling als Klimawanderer

Geisser indes glaubt eher nicht, dass der Skorpion ein Klimawanderer ist, dafür sei er zu wenig mobil. Er nennt stattdessen als Beispiel im Thurgau den Kurzschwänzigen Bläuling, einen Schmetterling. Laut dem «Tagblatt» widmete sich der Basler Biologe Matthias Plattner dem Phänomen in einer demnächst erscheinenden Publikation. Bei Beginn der Erhebung hätte es von dieser Tagfalterart nur einen alten Fundnachweis aus dem Jahr 1972 bei Kreuzlingen gegeben. Der nächste Nachweis im Thurgau gelang 2010. In den Jahren zwischen 2013 und 2017 konnte die Art dann bereits in mehr als der Hälfte aller Untersuchungsflächen im Thurgau nachgewiesen werden. Plattner schreibt dazu: «Aufgrund ihrer Ökologie liegt der Verdacht nahe, dass die Art zu den Klimagewinnern gehört.» Zuvor kam der Kurzschwänzige Bläuling nämlich nur sehr selten vor und nur in den wärmsten Gebieten der Schweiz.

(taw)