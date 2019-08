So schön kann Zerstörung sein

Die Hitzewellen der vergangenen Wochen haben den Schweizer Wäldern zugesetzt. So musste jüngst der Hardwald in Basel gesperrt werden, da die Buchen dort ausgetrocknet waren. «Das ist eine Premiere für die Forstwirtschaft. Bisher haben wir das nicht gekannt», sagt Förster Peter Piller in der «SRF-Samstagsrundschau».

Doch nicht nur die Hitze setzt den Bäumen zu. Auch Schädlinge können sich durch das warme Klima besser vermehren und verbreiten. So auch einer der schlimmsten Feinde des Waldes: Der Borkenkäfer. Im Appenzell ist die Situation derzeit «alarmierend», wie das Oberforstamt Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung schreibt. Während man am 19. Juli 2019 rund 16'800 Käfer in den insgesamt 14 Fallen fand, waren es vergangenen Freitag rund 96'100 Stück. «Das entspricht fast einer Versechsfachung», fügt das Oberforstamt an.

Finanzielle Einbussen

Ab einem Wert von 5000 Käfern pro Falle gilt die Situation als problematisch. Dieser Wert wurde in sieben der 14 Fangstellen erreicht oder gar drastisch überschritten. So sollen sich in einer Falle im Herzwald 15'400 Käfer befunden haben. «Das ist ein Rekordwert», heisst es in der Mitteilung.

Der Borkenkäfer sitzt zwischen Rinde und Holz der Bäume und legt dort Eier. Die Larven fressen dann die Bastschicht der Bäume und hinterlassen dabei Muster im Holz, die fast schon schön wirken. Das Holz kann zwar trotzdem noch verarbeitet werden, aber es weist des Öfteren eine bläuliche Verfärbung auf. Deshalb müssen Waldbesitzer mit finanziellen Einbussen rechnen, vor allem was den Fichtenbestand angeht. «Die Verfärbung kann einen Preisunterschied von über 30 Franken pro Kubikmeter ausmachen», sagt Martin Attenberger vom Oberforstamt gegenüber der «Appenzeller Zeitung».

Waldeigentümer sollen Kontrollgang machen

Dies musste auch Walter Ackermann, Förster des Basadinger Waldes im Kanton Thurgau, schmerzlich erfahren. Erst kürzlich mussten in seinem Wald mehrere Hundert Fichten gerodet und entrindet werden. 2016 noch wurde der Basadinger Wald zum schönsten Wald der Schweiz gekürt – nun zieren ihn etliche Lichtungen. «Ich könnte weinen», sagte Ackermann damals gegenüber 20 Minuten. Da das Holz einen Farbfehler habe, sei es schwierig, dieses zu verkaufen. Eine Option wäre der Export zu unattraktiven Konditionen nach China. «Wir versuchen aber, anderswo Marktlücken zu finden», sagt der Förster.

Das Oberforstamt rät deshalb zu höchster Wachsamkeit und fordert die Waldeigentümer auf, in ihren Fichtenwäldern einen Kontrollgang vorzunehmen, um Käfernester so bald wie möglich zu entdecken. «Das rechtzeitige Aufrüsten und Abtransportieren oder Entrinden oder Schlitzen der befallenen Käferbäume wird vom Oberforstamt mit Beiträgen unterstützt», teilen die Appenzeller mit.

(juu)