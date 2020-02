So schön zeigt sich Sabine am Bodensee

Eine Leserin aus Staad SG hat die schönen Seiten von Sabine auf Video festgehalten. Am Bodensee zeigte sich mitten im Sturm ein Naturspektakel. Der vom Wind aufgepeitschte See und das Lichtspiel der Wolkenfelder und der Sonne kreierten eine Stimmung wie am Meer. Dazu gab es einen Regenbogen.

(kat)