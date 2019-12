So schützt du deinen Hund bei Feuerwerk-Panik

Um Silvester häufen sich die Meldungen von entlaufenen Hunden; von Tieren, die von lautem Feuerwerk überrascht werden, in Panik geraten und davon laufen. «Oft sind sie dann tagelang alleine draussen unterwegs, bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt oder sogar darunter», sagt Marcel Jung, Leiter des Tierschutzvereins Papageien- und Büsihof in Dicken SG. Nicht alle Hunde würden dabei den Weg zurück finden.

So schützt du deinen Hund bei Panik vor Feuerwerk

Um dieses traurige Schicksal zu vermeiden, empfiehlt der Tierschutzverein, Hunde um den Jahreswechsel doppelt zu sichern. Jung sagt: «Besonders ängstliche und schreckhafte Hunde sowie solche, die erst kürzlich adoptiert wurden, sind dann gefährdet.» Die adoptierten Vierbeiner hätten noch viel zu lernen und würden die neue Umgebung noch nicht ausreichend kennen.

Verschiedene Arten der Sicherung

«Eine doppelte Sicherung bedeutet, dass man eine Leine am Geschirr und eine zweite Leine am Halsband befestigt», so Jung. Wenn man einen Hund hat, der in Panik die Leine durchbeissen könnte, sei eine leichte Kette zwischen Geschirr/Halsband und Leine eine mögliche Zwischenlösung. Es empfehle sich auch, eine der beiden Leinen an einem eigenen Bauchgurt zu befestigten, damit der Hund einem nicht beide Leinen aus der Hand reissen kann.

So sicherst du einen besonders ängstlichen Hund. (Video: Büsi- und Papageienhof)

«Bei ganz panischen Hunden empfiehlt sich ein sogenanntes Panik- oder Sicherheitsgeschirr», meint der Experte. Dies ist ein Geschirr mit einem zweiten Brustgurt, der ein Rausschlüpfen rückwärts aus dem Geschirr verhindere. «Falls kein Sicherheitsgeschirr vorhanden ist, kann man ein vorhandenes Geschirr umfunktionieren», informiert Jung. Dafür muss man ein Stück Gurtband mit Schnalle auf den Bauchumfang des Hundes zuschneiden und vernähen. Mit einem Karabiner wird daraus der zweite Brustgurt, der ans Geschirr angehängt werden kann und somit ein Rausschlüpfen verhindere. «Dies ist natürlich keine Dauerlösung, aber kurzfristig kann es ihrem Hund vielleicht das Leben retten», sagt der Tierschützer.

Die Methode wurde vom Büsi- und Papageienhof selbst getestet. Die Geschirre verhindern das Ausbüxen der Hunde. Die speziellen Hundegeschirre sollten angebracht werden, sobald sich der Hund um Silvester im Freien aufhält. Sei es im eigenen Garten oder auch schon auf einem kurzen Spaziergang.

GPS-Tracker als Alternative

Die Ausrüstung muss zwingend geprüft werden. Ist das Geschirr richtig eingestellt und nicht zu locker? Ist die Leine noch ganz oder bereits mal angeknabbert worden? Halten die Leinenkarabiner noch?

Eine weitere Möglichkeit wäre ein GPS-Tracker. Es gibt diese auch für Hunde zu kaufen. Die Geräte werden immer genauer und die Preise sind laut Jung ebenfalls gesunken. Die Tracker laufen meist über das Handynetz und können helfen, einen entlaufenen Hund zu orten.

