So sparte sich ein Mann illegal drei Fahrten

Den Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen fiel der Lieferwagen am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Autobahn A13 auf. Sie signalisierten dem Fahrer, ihnen zum Werkhof in Mels zu folgen. Dort führten sie eine Fahrzeugkontrolle und eine Wägung durch, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst. Der Lieferwagen darf das Gesamtgewicht von 3'500 Kilogramm nicht überschreiten. Die Waage zeigte jedoch ein Gewicht von 6'860 Kilo an.

Das Leergewicht des Lieferwagens beträgt rund 2300 Kilo, die zulässige Nutzlast etwa 1200 Kilo. Somit wurde die erlaubte Nutzlast um fast das Vierfache überschritten. Damit sparte sich der Fahrer drei Fahrten. Der Lieferwagen wurde noch am Kontrollplatz stillgelegt.

Der 33-jährige Pole wird nun bei der Staatsanwaltschaft des Kanton St. Gallens unter anderem wegen Gewichtsüberschreitungen und fehlender Betriebssicherheit zur Anzeige gebracht. Er musste ausserdem ein Bussen- und Kostendepositum von 2500 Franken hinterlegen. Das Fahrzeug wurde noch am Kontrollplatz stillgelegt.

