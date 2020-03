So süss ist der neue Kamel-Nachwuchs

Im Plättli Zoo ist am Mittwoch eine Trampeltierstute zur Welt gekommen. Die Geburt geschah tagsüber und wurde von Mutter namensNatascha alleine gemeistert. Als erfahrene Mutter habe sich Natascha vorbildlich um ihren Nachwuchs gekümmert, schreibt der Plättli Zoo in einer Medienmitteilung.

Vom Aussterben bedroht



Trampeltiere sind eine Zuchtform des Wildkamels. Der ursprüngliche Lebensraum ist die mongolische Steppe und Teile von China. Das Trampeltier wird unter anderem als Milch- und Wolllieferant, Fleischquelle sowie zum Transportieren von Lasten eingesetzt. Die Wildform des Trampeltiers, das Khavtgai oder Wildkamel ist stark vom Aussterben bedroht. Schätzungen gehen von nur noch 900 Tieren in freier Wildbahn aus.

Die Tiere sind optimal an das Leben in einer Wüste angepasst. In den Höckern auf dem Rücken speichern Sie in der Nahrungsreichen Zeit überschüssige Energie in Form von Fett ein. Diese Reserven könne bei Nahrungsknappheit abgebaut werden. Ein Trampeltier kann innerhalb von zehn Minuten bis zu 180 Liter Wasser aufnehmen und dies dann in den roten Blutkörperchen einlagern.

Die grossen Füsse verhindern das Einsinken im Sand.

Durch die Tierpatin getauft

Die Kamele im Plättli Zoo haben alle dieselbe Tierpatin. Ihr wurde die Ehre zuteil, die Stute zu taufen. Sie heisst Shiva, was so viel wie günstig oder vielversprechend bedeutet.

Natascha hat im Plättli Zoo bereits das fünfte Jungtier zur Welt gebracht. Schon zum vierten Mal handelt es sich um eine Stute. Nach zwei Tagen wurden Natascha und das Jungtier

zurück in die Herde integriert. Neben Natascha und der jungen Stute leben noch Vater Joshua und Yaris, ein Wallach, im Plättli Zoo.

Die Paarungszeit der Trampeltiere findet in der Regel im Januar und Februar statt. Die Tragzeit variiert zwischen 12 und 14 Monaten. Nach nur wenigen Stunden ist das Fohlen in der Lage, der Mutter zu folgen.

Auch der Plättli Zoo ist von den Massnahmen gegen das Corona Virus betroffen. Der Zoo und das Restaurant sind momentan geschlossen. Die Tiere des Zoos werden weiterhin durch das

Tierpfleger-Team betreut und umsorgt.

(jil)