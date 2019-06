So war tatsächlich eine Lenkerin unterwegs

Die 49-jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 16.20 Uhr an der Stampfstrasse angehalten, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt. Sie war mit ihrem Auto unterwegs zu einem Badesee und hatte ihr Stand Up Paddle im Auto dabei.

Da dieses über sämtliche Sitze verstaut und bis hin zur Frontscheibe ragte, war die erforderliche Sicht während der Fahrt eingeschränkt. Die 49-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

