So war tatsächlich jemand unterwegs

Kurz vor 20.30 Uhr am Mittwochabend wurde in St. Gallen auf der Torstrasse ein Fahrzeug mit schneebedeckten Scheiben angehalten. Dabei war die Frontscheibe auf der rechten Seite komplett mit Schnee bedeckt. Die Seitenscheiben und die Aussenspiegel waren ebenfalls zugedeckt, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadtpolizei St. Gallen heisst. Der Autofahrer wurde angezeigt.

Laut Gesetz müssen die Front- sowie die beiden vorderen Seitenscheiben und die Seitenspiegel komplett von Schnee und Eis befreit sein. Die Stadtpolizei St.Gallen empfiehlt jedoch auch die Heck- und die beiden hinteren Seitenscheiben komplett zu enteisen.

