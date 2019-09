So wirkt sich unser Einkaufsverhalten aus

Wer nachhaltig einkaufen möchte, kann in viele Fettnäpchen treten, wie die Ausstellung «Clever» der gemeinnützigen Organisation Biovison zeigt, die derzeit in Wattwil SG weilt. Besucher können bis zum 25. September 2019 einen Simulationseinkauf tätigen und werden über die Auswirkungen der ausgewählten Produkte auf Biodiversität, Klima, Ressourcenverbrauch und Sozialverträglichkeit aufgeklärt.

Einkauftipps von Biovision:



1. Weniger ist mehr! Kaufe nur, was du brauchst.

2. Iss regelmässig vegetarisch.

3. Kaufe saisonal und regional ein.

4. Wähle Produkte mit nachhaltigem Label.

5. Meide Produkte mit Palmöl.

Jedes Produkt wird an der Kasse gescannt und anstelle einer Rechnung sieht man die Quittung mit dem Nachhaltigkeits-Spider. Je höher dieser ausschlägt, desto besser. In der Bildstrecke oben können Sie raten, wie gut einzelne Produkte von Milch über Pilze bis zu Kleidern abschneiden.

«Manchmal versprechen Produkte auf den ersten Blick mehr in Sachen Nachhaltigkeit, als sie tatsächlich einhalten können», so Biovision in einer Mitteilung. «Nicht selten werden für den Anbau Böden mit hoher Biodiversität geopfert und in Monokulturen umgewandelt.» Als weiteren Stolperstein nennt die Stiftung für ökologische Entwicklung, dass «bio» eben nicht gleichzeitig auch fair gehandelt bedeutet, dass auch das Tierwohl und Transport berücksichtigt werden müssen.

Online oder offline ausprobieren

Bis 25. September 2019 kann die Ausstellung an der Rietwiesstrasse 6 in Wattwil SG besucht werden. Die Teilnahme der Überprüfung des persönlichen Einkaufsverhaltens ist kostenlos. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12–18 Uhr, Samstag 10–17 Uhr.

Auch online kann man sein Einkaufsverhalten beim Onlinespiel testen.

Langläufer Beda Klee schaffte 21 Punkte, Sänger Nickless 28, wie das folgende Video zeigt:





