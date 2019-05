Sohn fällt Tanne und erschlägt dabei den Vater

Ein 76-jähriger Mann war am Freitagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem 39-jährigen Sohn in Hohenweiler (A) am Waldrand mit Holzarbeiten beschäftigt. Die beiden wollten eine rund 35 Meter hohe Tanne fällen. Wie die Polizeidirektion Vorarlberg mitteilte, sicherte der Vater die Tanne mit der Seilwinde des Traktors, während der Sohn den Baum mit der Motorsäge fällte.

Da sich die Tanne während des Fallens in einem anderen Baum verhakte, habe der Sohn Sichtkontakt zu seinem Vater aufgenommen und ihn gewarnt, dass er beim Traktor stehen bleiben solle, da er nochmal nachsägen müsse. Anschliessend fällte er den Baum und begann die Äste zu entfernen. Als er sich zur Baumspitze vorgearbeitet hatte, stellte er fest, dass sein Vater darunter am Boden lag. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 76-jährigen Mannes feststellen.



(juu)