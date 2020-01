«Mann mit viel Geld wird bevorzugt behandelt»

Der Kanton Thurgau veröffentlicht die Eigentumsinformationen für alle zugänglich im Internet. Im Verzeichnis ThurGIS-Viewer ist jedes Grundstück per Mausklick anwählbar. Klickt man auf eines, erscheinen gewisse Informationen zum Grundstück, etwa ob es sich um eine Gartenanlage, eine Wiese oder ein Waldstück handelt. Auch die Flächen der einzelnen Objekte wie Häuser oder Garagen sind ersichtlich. Normalerweise erscheinen auch die genaue Adresse und der Name des Eigentümers. Aber nicht bei allen. Genau das machte den Thurgauer Emil Bügler stutzig.

Er hat bemerkt, dass bei den Grundstücken von Formel-1-Star Sebastian Vettel die meisten Angaben fehlen. Bei seinen beiden Grundstücken in Ellighausen, wo der 32-Jährige seit 2010 mit seiner Familie wohnt, stehen lediglich offene Begriffe wie Wiese, Gartenanlage oder Gebäude.

Der Name des Eigentümers fehlt sowie die Adresse und, was alles sonst aufgeführt wird. Tatsächlich hat Vettel neben den Gebäuden nämlich auch Wald- und Bachflächen erworben.

Extrawurst für Promis

«Ich frage mich, warum das so ist. Bei uns in der Gemeinde weiss ja jeder, wo Vettel wohnt», so Bügler. Diese Heimlichtuerei im Verzeichnis sei sehr unüblich. Es scheine für ihn, als bekomme der prominente Einwohner eine Extrawurst. Auch bei seinem Grundstück in Eschenz ist Vettel im ThurGIS nicht als Eigentümer aufgeführt.

Linus Schwager, Amtsleiter des Grundbuch- und Notariatsinspektorats des Kantons Thurgau, sagt: «Es ist richtig. Bei seinen Grundstücken ist Sebastian Vettel als Eigentümer im ThurGIS nicht mehr aufgeführt. Der Formel-1-Pilot hat die Sperrung selbst beantragt.» Wenn sich aber jemand beim Grundbuchamt meldet und fragt, wem das Grundstück gehört, gebe man Auskunft. Das sei gesetzlich vorgeschrieben. «Neben dem Namen müssen wir auch sagen, was es alles auf dem Grundstück hat.»

Im Verzeichnis im Internet könne der Kanton aber selbst entscheiden, was veröffentlicht wird, da dies ein freiwilliges Verzeichnis sei, so Schwager. Er gibt zu: «Für Prominente gibt es eine Sonderbehandlung. Es geht um den Persönlichkeitsschutz.» Es könne nicht jeder kommen und seinen Namen löschen lassen. Dafür brauche es einen bedeutenden Grund. Er könne verstehen, dass diese Sonderbehandlung nicht allen passe.

«Schadet der Schweizer Kultur»

Emil Bügler findet diese Handhabung nicht ideal. Er sagt: «Es macht einen Teil unserer Schweizer Kultur kaputt. Wir sind bekannt für Transparenz.» Und jetzt komme ein Mann mit viel Geld aus dem Ausland und werde anders behandelt als die anderen Bürger.

Für Bügler wäre die Vorsicht bei der Privatsphäre gar nicht nötig. «In der Schweiz kann sich jeder frei bewegen. Gerade deshalb wohnen Weltstars hier», so der 55-Jährige. Er habe nichts gegen Vettel, aber genau durch eine solche Sonderbehandlung sorge er für Aufsehen, obwohl er ja eigentlich das Gegenteil, nämlich Ruhe um seine Person, möchte.

(mig)