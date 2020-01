Spiegelglattes Schwarzeis muss entschärft werden

Am Donnerstag beginnen in der Schweiz die Olympischen Jugendspiele (YOG). In St. Moritz werden neben Bobfahren, Rodeln, Skeleton auch die Wettkämpfe im Eisschnelllauf stattfinden.

Diese werden nicht in einem Stadion ausgetragen, sondern auf dem St. Moritzersee. Da es im Engadin diesen Dezember weniger kalt war als auch schon, ist der See jedoch erst seit kurzem genügend gefroren. Das hat die Organisatoren vor Herausforderungen gestellt. Lange sei sogar unklar gewesen, ob die Wettkämpfe auf dem See stattfinden könnten, berichtet das Regionaljournal SRF.

Doch kurz vor dem Wettkampf stehen die Aussichten auf die Durchführung gut. «Wir werden bereit sein. Schon bald sollen die ersten Trainings stattfinden», sagt Martin Berthod, Leiter des Organisationskomitees in St. Moritz, am Donnerstag zu 20 Minuten.

Glatteis soll begehbar werden

Eine weitere Herausforderung für die Organisatoren ist das Schwarzeis. Allerdings nicht so sehr für die Eisschnelläufer, diese duellieren sich nämlich nicht auf dem Natureis. «Wir haben die Bahnen mit der Eismaschine präpariert. So herrschen Bedingungen wie in einer Halle», sagt Berthod. Schwieriger wird es für Personen, die das Eis in normalen Schuhen betreten, so etwa Besucher oder Betreuer.

Damit diese nicht ausrutschen, wird das Eis aufgeraut. «Das machen wir mit der Eismaschine», sagt Berthod. «Danach schieben wir noch Schnee auf den See», so der 66-Jährige. Dadurch sei der See begehbar. Die Mitarbeiter, die derzeit auf dem Eis arbeiten, hätten Krallen an den Schuhen. So könne man sich auch auf dem glatten Eis bewegen.

Die Wettkämpfe im Eisschnellaufen finden zwischen dem 12. und dem 16. Januar statt. Die Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 dauern bis am 22. Januar. Rund 1900 Jugendliche nehmen teil. Die meisten Wettbewerbe finden im Kanton Waadt statt. Weitere Austragungsorte Champéry VS und Les Rousses in Frankreich.



Vor den Spielen machte im November 2019 das Olympische Feuer in St. Gallen Halt. (Video: 20M)

